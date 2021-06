Come ogni mercoledì la nave ammiraglia di Msc ha attraccato nel nostro porto (Di mercoledì 30 giugno 2021) per dare la possibilità ai suoi ospiti di visitare le più note destinazioni turistiche pugliesi e non solo. Anche questa settimana più della metà dei crocieristi ha optato per restare in città per prendere parte a uno dei percorsi culturali o per raggiungere una delle spiagge di Marina di Taranto per un tuffo rigenerante e godere dei servizi degli stabilimenti balneari. «Anche oggi diverse centinaia di ospiti imbarcati su Msc Seaside hanno scelto una delle esperienze su Taranto selezionate per loro – le parole dell’assessore al Turismo Fabrizio Manzulli -, vedere il nostro centro storico e il Borgo Umbertino presi d’assalto da gruppi di crocieristi è davvero una ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 30 giugno 2021) per dare la possibilità ai suoi ospiti di visitare le più note destinazioni turistiche pugliesi e non solo. Anche questa settimana più della metà dei crocieristi ha optato per restare in città per prendere parte a uno dei percorsi culturali o per raggiungere una delle spiagge di Marina di Taranto per un tuffo rigenerante e godere dei servizi degli stabilimenti balneari. «Anche oggi diverse centinaia di ospiti imbarcati su Msc Seaside hanno scelto una delle esperienze su Taranto selezionate per loro – le parole dell’assessore al Turismo Fabrizio Manzulli -, vedere ilcentro storico e il Borgo Umbertino presi d’assalto da gruppi di crocieristi è davvero una ...

