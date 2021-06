Carte Casa Savoia,1.800 documenti trovati in confraternita ++ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lettere a principi e sovrani, foto, ritagli di giornale e Carte ufficiali. Un archivio composto da oltre 1.800 documenti antichi provenienti dalla Corte dei Savoia, che erano stati sottratti a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lettere a principi e sovrani, foto, ritagli di giornale eufficiali. Un archivio composto da oltre 1.800antichi provenienti dalla Corte dei, che erano stati sottratti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Carte Casa Carte Casa Savoia,1.800 documenti trovati in confraternita ++ Lettere a principi e sovrani, foto, ritagli di giornale e carte ufficiali. Un archivio composto da oltre 1.800 documenti antichi provenienti dalla Corte dei Savoia, che erano stati sottratti a importanti istituti di conservazione pubblici piemontesi, ...

