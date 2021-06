Calciomercato Inter, l’Arsenal apre per Bellerin: le ultime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Calciomercato Inter: importante apertura da parte dell’Arsenal per Hector Bellerin, considerato dai nerazzurri l’erede di Hakimi Tutto su Bellerin. Dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG, l’Inter si guarda intorno per provare a sostituire il marocchino. Come riporta Il Corriere dello Sport, dei 73 milioni incassati il budget a disposizione di Marotta e Ausilio per sistemare le corsie laterali sarà risicato: una quindicina di milioni al massimo, per prendere i laterali destro e sinistro titolari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Scontato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021): importante apertura da parte delper Hector, considerato dai nerazzurri l’erede di Hakimi Tutto su. Dopo la cessione di Achraf Hakimi al PSG, l’si guarda intorno per provare a sostituire il marocchino. Come riporta Il Corriere dello Sport, dei 73 milioni incassati il budget a disposizione di Marotta e Ausilio per sistemare le corsie laterali sarà risicato: una quindicina di milioni al massimo, per prendere i laterali destro e sinistro titolari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Scontato ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #SerieA, accordo raggiunto tra l'#Inter e #Kolarov per il rinnovo - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, chieste informazioni su #Onana - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - SpazioInter : Calciomercato Inter: c'è l'apertura dell'Arsenal per il prestito di Bellerin - - cg__97 : RT @SkySport: Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter -