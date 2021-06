ANNA FALCHI RIPARTE DA RAI1: “NESSUNO MI CHIAMAVA PIÙ MA NON MI SONO PERSA D’ANIMO” (Di mercoledì 30 giugno 2021) ANNA FALCHI festeggia il suo ritorno in tv con Uno Weekend, il nuovo programma che dal 3 luglio darà la sveglia agli italiani ogni sabato e domenica alle 8.30 su RAI1. In coppia con Beppe Convertini, condurrà un salotto di interviste, racconti dal territorio e dai mercati rionali. A settembre la FALCHI sarà la nuova padrona di casa de I Fatti Vostri, accanto al confermato Salvo Sottile, nel mezzogiorno di Rai2. Partiamo da Uno Weekend. “Non vedo l’ora. Beppe è un amico, un uomo d’altri tempi, abbiamo piena sintonia” spiega la FALCHI a Gente che la fotografa per una speciale sfilata di costumi. “Non ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 30 giugno 2021)festeggia il suo ritorno in tv con Uno Weekend, il nuovo programma che dal 3 luglio darà la sveglia agli italiani ogni sabato e domenica alle 8.30 su. In coppia con Beppe Convertini, condurrà un salotto di interviste, racconti dal territorio e dai mercati rionali. A settembre lasarà la nuova padrona di casa de I Fatti Vostri, accanto al confermato Salvo Sottile, nel mezzogiorno di Rai2. Partiamo da Uno Weekend. “Non vedo l’ora. Beppe è un amico, un uomo d’altri tempi, abbiamo piena sintonia” spiega laa Gente che la fotografa per una speciale sfilata di costumi. “Non ...

Advertising

bubinoblog : ANNA FALCHI RIPARTE DA RAI1: 'NESSUNO MI CHIAMAVA PIÙ MA NON MI SONO PERSA D'ANIMO' - infoitcultura : Lorella Cuccarini torna in Rai come ospite di Uno Weekend, il nuovo programma di Beppe Convertini e Anna Falchi - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: lo stacco di coscia della divina Anna Falchi ????????????????? - 95_addicted : RT @tvblogit: Lorella Cuccarini torna in Rai come ospite di Uno Weekend, il nuovo programma di Beppe Convertini e Anna Falchi - TV8it : Dai calendari di Anna Falchi alla filosofia del Body positivity movement: il viaggio di @alessioviola nei primi 20… -