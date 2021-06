Abusi sessuali sugli amichetti di 12 anni: 16enne arrestato dalla polizia a Brindisi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Abusi sessuali sugli amichetti di 12 anni. Secondo quanto scrivono gli inquirenti, la terribile vicenda si innesta in un contesto di ragazzini coetanei, tutti minorenni, che trascorrevano il tempo insieme nelle vie di Brindisi. La figura del 16enne però col tempo si era imposta per la sua fisicità fino ad arrivare a brutalizzare sessualmente i più piccoli. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato oggi dalla polizia a Brindisi con la pesante accusa di aver ripetutamente costretto due 12enni ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 30 giugno 2021)di 12. Secondo quanto scrivono gli inquirenti, la terribile vicenda si innesta in un contesto di ragazzini coetanei, tutti minorenni, che trascorrevano il tempo insieme nelle vie di. La figura delperò col tempo si era imposta per la sua fisicità fino ad arrivare a brutalizzare sessualmente i più piccoli. Un ragazzo di 16è statooggicon la pesante accusa di aver ripetutamente costretto due 12enni ...

