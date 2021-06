USA, indice FHFA aprile +1,8% m/m +15,7% a/a (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Accelerano i prezzi dell’immobiliare statunitense nel mese di aprile. L’indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,8% a livello mensile dopo il +1,6% del mese precedente (dato rivisto da +1,4%). Su base annua l’indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell’15,7% in accelerazione rispetto al +14% del mese precedente. “I prezzi delle case hanno registrato un altro record mensile e annuale ad aprile – ha affermato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Accelerano i prezzi dell’immobiliare statunitense nel mese di. L’elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dell’1,8% a livello mensile dopo il +1,6% del mese precedente (dato rivisto da +1,4%). Su base annua l’, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all’accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell’15,7% in accelerazione rispetto al +14% del mese precedente. “I prezzi delle case hanno registrato un altro record mensile e annuale ad– ha affermato ...

Advertising

tvbusiness24 : #Usa, mercato immobiliare: ad aprile indice #Case-#Shiller da record Il balzo del 14,6%, non succedeva da oltre 30… - DividendProfit : USA, Indice Fed di Dallas giugno scende a 31,1 punti - BossolaMauro : La crescita del #PIL #USA per il terzo trimestre è stata confermata al 6,4% su base annua, mentre a giugno l’indice… - InvezzPortal : I livelli dell'indice del dollaro USA (DXY) da tenere d'occhio questa settimana - ING - - PaoloLuraschi : -Ua:ADP variazione occupazione non agricola giugno -Usa:report EIA inventari settimanali petrolio statunitense •Gio… -