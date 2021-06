Ufficiale: Frank De Boer si è dimesso, non sarà più il ct dell’Olanda (Di martedì 29 giugno 2021) Frank De Boer non sarà più l’allenatore dell’Olanda. Hanno trovato conferma le indiscrezioni delle scorse ore, con il ct che ha presentato le dimissioni senza attendere la valutazione degli organi federali della Knvb. Di seguito il comunicato Ufficiale. Dopo le consultazioni a Zeist, nel pomeriggio è stato deciso che entrambe le parti con effetto immediato. Frank De Boer ha annunciato di non voler proseguire, il che è in linea con il contratto tra le due parti che prevedeva l’opzione di rinnovo in caso di arrivo ai quarti di finale. Quindi il contratto non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021)Denonpiù l’allenatore. Hanno trovato conferma le indiscrezioni delle scorse ore, con il ct che ha presentato le dimissioni senza attendere la valutazione degli organi federali della Knvb. Di seguito il comunicato. Dopo le consultazioni a Zeist, nel pomeriggio è stato deciso che entrambe le parti con effetto immediato.Deha annunciato di non voler proseguire, il che è in linea con il contratto tra le due parti che prevedeva l’opzione di rinnovo in caso di arrivo ai quarti di finale. Quindi il contratto non ...

