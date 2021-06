Traffico Roma del 29-06-2021 ore 14:30 (Di martedì 29 giugno 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina il Traffico intenso e lavori in corso fanno provocando code tra Castel Romano a Castel di Decima verso in città ancora chiusa al transito per lavori urgenti via Casilina in uscita da Roma altezza al Largo Galeazzo Alessi attenzione possibili disagi al Traffico per incidente su via bravi e poi su via Laurentina all’incrocio con via di Tor Pagnotta già dalle 14 e fino alle 18 in via Molise manifestazione nelle adiacenze del ministero dello sviluppo economico e del ministro del lavoro prudenza nella guida per quanto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina ilintenso e lavori in corso fanno provocando code tra Castelno a Castel di Decima verso in città ancora chiusa al transito per lavori urgenti via Casilina in uscita daaltezza al Largo Galeazzo Alessi attenzione possibili disagi alper incidente su via bravi e poi su via Laurentina all’incrocio con via di Tor Pagnotta già dalle 14 e fino alle 18 in via Molise manifestazione nelle adiacenze del ministero dello sviluppo economico e del ministro del lavoro prudenza nella guida per quanto ...

