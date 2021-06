Tour de France 2021 | Mark Cavendish | “Per me | anche solo essere qua | è qualcosa di incredibile La squadra è stata fantastica”

(Di martedì 29 giugno 2021), oggi, è tornato al successo aldedopo ben cinque anni di digiuno. Cannonball, infatti, si è imposto in volata nella quarta frazione della Grande Boucle, la Redon-Fougères. Per il fuoriclasse dell’Isola di Mann, che l’anno scorso sembrava potersi ritirare, si tratta della sesta vittoria stagionale. Il britannico si è imposto precedendo il transalpino Nacer Bouhanni e il belga Jasper Philipsen. Ironia della sorte,aveva già esultato, su questo traguardo, sei anni fa. Quella fu l’ultima vittoria ottenuta dal britannico nella sua prima esperienza con ...

E il tradizionale rifugio dei francesi, queldeda sempre ambasciatore della grandeur tricolore, sembra essersi improvvisamente rivelato più fragile del previsto, per via delle rovinose ...André Darrigade 22dede: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54 Classifiche e risultati - Classifica generale - Ritiri e squalificati - L Albo d ...TOUR DE FRANCE - Sembrava impossibile rivedere trionfare Cavendish al Tour de France, soprattutto perché Cannonball non vinceva alla Grande Boucle dal 2016. Eppure la Deceuninck Quick Step è riuscita ...La classifica aggiornata del Tour de France 2021 dopo la quarta tappa. A vincere nei 150 km da Redon a Fougères è Mark Cavendish, che precede Bouhanni e Philipsen, trovando la 31esima vittoria di tapp ...