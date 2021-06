Tomaso Montanari è il nuovo rettore della 'Stranieri' di Siena (Di martedì 29 giugno 2021) Tomaso Montanari è il nuovo rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Ha ottenuto una larghissima maggioranza, circa l'87 per cento delle preferenze. Si è votato, ieri 28 giugno, per la prima ... Leggi su globalist (Di martedì 29 giugno 2021)è ildell'Università perdi. Ha ottenuto una larghissima maggioranza, circa l'87 per cento delle preferenze. Si è votato, ieri 28 giugno, per la prima ...

