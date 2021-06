Sterling e Kean fanno esplodere Wembley. L’Inghilterra vola ai quarti. Germania battuta 2-0 (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inghilterra è ai quarti di finale di Euro 2020. Sfatata finalmente la maledizione della Germania. La Nazionale dei Tre Leoni ha battuto la Germania nel finale. Protagonista ancora Sterling, bravo a segnare al 76?, al terzo gol in questi Europei, dopo quelli con Croazia e Repubblica Ceca. La Germania ha una colossale occasione di pareggiare All’85’, il raddoppio di Keane, che per ora aveva deluso a questi Europei. L’Inghilterra vola così ai quarti di finale di Euro 2020 dove affronterà la vincente di Svezia-Ucraina, e si ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021)è aidi finale di Euro 2020. Sfatata finalmente la maledizione della. La Nazionale dei Tre Leoni ha battuto lanel finale. Protagonista ancora, bravo a segnare al 76?, al terzo gol in questi Europei, dopo quelli con Croazia e Repubblica Ceca. Laha una colossale occasione di pareggiare All’85’, il raddoppio die, che per ora aveva deluso a questi Europei.così aidi finale di Euro 2020 dove affronterà la vincente di Svezia-Ucraina, e si ...

Ultime Notizie dalla rete : Sterling Kean Ogbonna: 'Amareggiato per mancata convocazione con Italia. Su Kean ' "Kean è uno degli attaccanti più forti che ci sono Inghilterra, ma io non gli darei così tanta ... E a proposito di conoscenze, Ogbonna ha parlato anche dell'Inghitlerra: "Sterling ha fatto un finale di ...

Euro 2020, all'Inghilterra basta Sterling: Croazia battuta 1 - 0 ... Sterling servito in area da Phillips con un destro chirurgico supera il portiere croato dall'altezza del dischetto. Poco dopo affondo sulla sinistra degli inglesi, Kean sul secondo palo viene ...

Italia, Ogbonna mastica ancora amaro: «Poca meritocrazia nelle convocazioni…» Il difensore del West Ham Angelo Ogbonna è tornato sulla mancata convocazione da parte di Mancini per Euro 2020 Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, mastica ancora amaro per la mancata convocazione ...

