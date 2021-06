Serie C, le date della stagione 2021-2022: si inizia il 29 agosto (Di martedì 29 giugno 2021) La Lega Pro ha ufficializzato le date di inizio e fine stagione per la Serie C 2021-2022: i dettagli Il Campionato di Serie C 21/22 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. La decisione è stata deliberata oggi durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in video conferenza. Oltre alla regular season, è stato stabilito che il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C si disputerà il 13 o 14 agosto mentre il secondo turno il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) La Lega Pro ha ufficializzato ledi inizio e fineper la: i dettagli Il Campionato diC 21/22 inizierà il 29e si concluderà il 24 aprile. La decisione è stata deliberata oggi durante il Consiglio DirettivoLega Pro, che si è riunito in video conferenza. Oltre alla regular season, è stato stabilito che il primo turno eliminatorioCoppa ItaliaC si disputerà il 13 o 14mentre il secondo turno il ...

Advertising

NunzioMarrazzo : Serie C. Stabilite le date della nuova stagione, si inizia il 29 agosto ?? #Calcio, #Ghirelli, #LegaPro, #SerieC… - PISAinVIDEO : Serie BKT 2021/22: le date e i luoghi dei ritiri pre-campionato delle squadre - fIeurshao : RT @cheoIipop: dato il grosso successo tra il pubblico e l'esuberanza delle nostre allenatrici, sono lieta di annunciare il FANTA ESTATEEN,… - NewsTuttoC : Serie C, decise le date della nuova stagione. Si parte il 29 agosto - BlunoteWeb : Serie C 2021/22: Ecco le date della nuova stagione -