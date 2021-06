Roma: Pau Lopez e Under verso il Marsiglia (Di martedì 29 giugno 2021) La Rome sta per dire addio a Pau Lopez. Il portiere spagnolo infatti, diventerà a breve un nuovo giocatore del Marsiglia. Juventus: per Locatelli manca l’accordo sulla formula Roma: Pau Lopez verrà seguito anche da Under? Dopo due stagioni tra alti e bassi, Pau Lopez è vicino all’addio alla Roma. Il portiere spagnolo, approdato nella capitale nel 2019 per circa 30 milioni di euro dal Betis, si traferirà in Francia e diventerà a breve un nuovo giocatore del Marsiglia. Stando a quanto riportato da “Tuttomercatoweb”, il club francese acquisterà lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) La Rome sta per dire addio a Pau. Il portiere spagnolo infatti, diventerà a breve un nuovo giocatore del. Juventus: per Locatelli manca l’accordo sulla formula: Pauverrà seguito anche da? Dopo due stagioni tra alti e bassi, Pauè vicino all’addio alla. Il portiere spagnolo, approdato nella capitale nel 2019 per circa 30 milioni di euro dal Betis, si traferirà in Francia e diventerà a breve un nuovo giocatore del. Stando a quanto riportato da “Tuttomercatoweb”, il club francese acquisterà lo ...

marcoconterio : ???? Trattativa in fase avanzata per Pau Lopez ???? e Cengiz Under ???? dalla #Roma all'#OM: a metà settimana attese novi… - angelomangiante : Pau Lopez, prestito con diritto di riscatto (obbligo in base alle presenze) a 15 milioni. Under, prestito con diri… - angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - romanewseu : Roma, Pau Lopez a Trigoria: ore decisive per la cessione al #Marsiglia #ASRoma #RomanewsEU - forzaroma : Addio #PauLopez: il portiere a Trigoria, trattativa avanzata col Marsiglia #ASRoma -