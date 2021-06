Pnrr, Colao: «Se in tre anni riusciamo a fare tutto avremo una crescita del 3,6% del Pil» (Di martedì 29 giugno 2021) Il ministro dell’Innovazione e per la transizione digitale è intervenuto all’assemblea del Centro Einaudi parlando anche di lavoro e reddito di cittadinanza Il ministro dell’Innovazione tecnologica e per la transizione digitale, Vittorio Colao, è tornato a parlare del Pnrr presentato dall’Italia e accolto dall’Unione europea, che nelle prossime settimane verserà i primi fondi (circa 25 miliardi) nelle casse del nostro paese. Lo ha fatto all’assemblea del Centro Einaudi, dove ha anche ipotizzato il tasso di crescita dell’Italia ne prossimi anni. «Il Pnrr è enorme e ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Il ministro dell’Innovazione e per la transizione digitale è intervenuto all’assemblea del Centro Einaudi parlando anche di lavoro e reddito di cittadinanza Il ministro dell’Innovazione tecnologica e per la transizione digitale, Vittorio, è tornato a parlare delpresentato dall’Italia e accolto dall’Unione europea, che nelle prossime settimane verserà i primi fondi (circa 25 miliardi) nelle casse del nostro paese. Lo ha fatto all’assemblea del Centro Einaudi, dove ha anche ipotizzato il tasso didell’Italia ne prossimi. «Ilè enorme e ...

