Pd: Provenzano, ‘corrente Mao? Sarà un pezzo satirico..’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Ma Sarà un pezzo satirico, dai! L’autore una volta mi attribuì cose già smentite. E io: ‘Ma come ti vengono certe invenzioni?’. Lui: ‘Contentissimo che dopo le invenzioni rispondi… Fai un’intervista e spiega che non è vero’. Vedi, che replichi? Se fa ridere, è sempre un bene”. Così Peppe Provenzano su twitter commenta un post su un pezzo de Il Foglio in cui si parla di una ‘corrente Mao’ nel Pd e del vicesegretario dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Maun, dai! L’autore una volta mi attribuì cose già smentite. E io: ‘Ma come ti vengono certe invenzioni?’. Lui: ‘Contentissimo che dopo le invenzioni rispondi… Fai un’intervista e spiega che non è vero’. Vedi, che replichi? Se fa ridere, è sempre un bene”. Così Peppesu twitter commenta un post su unde Il Foglio in cui si parla di una’ nel Pd e del vicesegretario dem. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ilfoglio_it : La corrente 'Mao' del Pd è più di un'opinione, è una cellula che ama la piazza e non Draghi. Provenzano vede nella… - ALBERTINIGabry : RT @ilfoglio_it: La corrente 'Mao' del Pd è più di un'opinione, è una cellula che ama la piazza e non Draghi. Provenzano vede nella pandemi… - maddi1703 : RT @ilfoglio_it: La corrente 'Mao' del Pd è più di un'opinione, è una cellula che ama la piazza e non Draghi. Provenzano vede nella pandemi… - liberalunicorno : RT @ilfoglio_it: La corrente 'Mao' del Pd è più di un'opinione, è una cellula che ama la piazza e non Draghi. Provenzano vede nella pandemi… - GPerenne : RT @ilfoglio_it: La corrente 'Mao' del Pd è più di un'opinione, è una cellula che ama la piazza e non Draghi. Provenzano vede nella pandemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano ‘corrente Che cos’è la patrimoniale e perché se ne parla? Gli Stati che la prevedono Corriere della Sera