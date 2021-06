Nicolò Scalfi, il campione di ‘Caduta Libera’ svela un retroscena: “Soldi arrivati in un pacco” (Di martedì 29 giugno 2021) Ha vinto tutto e tutti Nicolò Scalfi a Caduta Libera ed oggi ha raccontato come ha incassato il suo montepremi da record. E’ stato uno dei concorrenti che ha fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 29 giugno 2021) Ha vinto tutto e tuttia Caduta Libera ed oggi ha raccontato come ha incassato il suo montepremi da record. E’ stato uno dei concorrenti che ha fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

blogtivvu : #NicolòScalfi e la vincita a #CadutaLibera: come ha ricevuto i soldi, il retroscena - fanpage : Come ha speso Nicolò Scalfi, i suoi 760 mila euro. - StraNotizie : Nicolò Scalfi e i retroscena sui soldi vinti: “Un corriere con i gettoni d’oro, ma avevo una scelta”… - nullanullino : Buonanotte anche a Nicolò Scalfi bresciano che merita rispetto che con un milione di euro vinto continua la sua vita da tossico drogato - CronacaSocial : Vi ricordate Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera? Oggi svela come ha speso i 650.000 euro vinti ?? ????… -