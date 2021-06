Meglio la pace. Di Maio e Fico non si arrendono. I pontieri ancora all’opera, ma nella base lo scontro si sta radicalizzando (Di martedì 29 giugno 2021) Quelli che tra i pentastellati, dopo aver ascoltato l’ex premier, se la sentono di parlare e buttare giù due righe da affidare alle agenzie e, soprattutto, ai social sperano nel lieto fine, ovvero nella ricomposizione della frattura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. E, se possono, spendono una parola in favore di Conte. Poi c’è chi come il presidente della Camera Roberto Fico continua a mediare, a smussare, a gettare ponti. “In questo momento discutiamo dello Statuto. Grillo ha girato l’Italia e ha sudato sette camicie, e Conte ha fatto benissimo il premier. Stiamo facendo una sintesi rispetto al Movimento. Mettiamo in comune le migliori risorse”, dice ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Quelli che tra i pentastellati, dopo aver ascoltato l’ex premier, se la sentono di parlare e buttare giù due righe da affidare alle agenzie e, soprattutto, ai social sperano nel lieto fine, ovveroricomposizione della frattura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. E, se possono, spendono una parola in favore di Conte. Poi c’è chi come il presidente della Camera Robertocontinua a mediare, a smussare, a gettare ponti. “In questo momento discutiamo dello Statuto. Grillo ha girato l’Italia e ha sudato sette camicie, e Conte ha fatto benissimo il premier. Stiamo facendo una sintesi rispetto al Movimento. Mettiamo in comune le migliori risorse”, dice ...

