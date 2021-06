Inghilterra-Germania, si sblocca Kane: gol facile che vale i quarti (VIDEO) (Di martedì 29 giugno 2021) Harry Kane firma il gol del 2-0 nel finale di Inghilterra-Germania e la selezione di casa, visto che si giocava a Wembley, stacca così il pass per i quarti di finale contro una tra Svezia e Ucraina a Roma. L’attaccante del Tottenham, tra i peggiori fin qui per tutto Euro 2020, si sblocca finalmente e segna il gol della tranquillità. In alto il VIDEO della rete dell’Uragano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Harryfirma il gol del 2-0 nel finale die la selezione di casa, visto che si giocava a Wembley, stacca così il pass per idi finale contro una tra Svezia e Ucraina a Roma. L’attaccante del Tottenham, tra i peggiori fin qui per tutto Euro 2020, sifinalmente e segna il gol della tranquillità. In alto ildella rete dell’Uragano. SportFace.

