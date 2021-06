Infortunio per Larissa Iapichino: non andrà ai Giochi di Tokyo (Di martedì 29 giugno 2021) Brutta sorpresa per la rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio: della squadra azzurra – riporta l’ANSA – non farà parte Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre Gianni Iapichino, si è infatti infortunata in modo serio ai campionati italiani dei giorni scorsi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Brutta sorpresa per la rappresentativa italiana alle Olimpiadi diin programma dal 23 luglio: della squadra azzurra – riporta l’ANSA – non farà parte. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmente allenata dal padre Gianni, si è infatti infortunata in modo serio ai campionati italiani dei giorni scorsi L'articolo

Larissa Iapichino dice addio a Tokyo 2020: grave infortunio per la figlia di Fiona May Brutte notizie per la nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Della spedizione in terra nipponica non farà parte Larissa Iapichino, la saltatrice in lungo figlia di Fiona May.

