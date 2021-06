G20, oggi la riunione dei ministri degli Esteri a Matera (Di martedì 29 giugno 2021) Il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia ed al cambiamento climatico, e per uno sviluppo sostenibile e rivolto anche ai Paesi più vulnerabili: è questo il cuore della strategia italiana per il G20 Esteri, in programma oggi a Matera. Con un focus particolare su Africa e sicurezza alimentare, perché "per ricostruire insieme e meglio non dobbiamo lasciare nessuno indietro", ha sottolineato il ministro Luigi Di Maio, che nella città dei sassi fa da padrone di casa e che ieri sera ha accolto le delegazioni al Castello Svevo di Bari. Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 giugno 2021) Il rilancio della cooperazione multilaterale come chiave nella lotta alla pandemia ed al cambiamento climatico, e per uno sviluppo sostenibile e rivolto anche ai Paesi più vulnerabili: è questo il cuore della strategia italiana per il G20, in programma. Con un focus particolare su Africa e sicurezza alimentare, perché "per ricostruire insieme e meglio non dobbiamo lasciare nessuno indietro", ha sottolineato il ministro Luigi Di Maio, che nella città dei sassi fa da padrone di casa e che ieri sera ha accolto le delegazioni al Castello Svevo di Bari.

Advertising

elenabonetti : Oggi a Catania con il Ministro @AndreaOrlandosp alla Ministeriale #G20 sul Lavoro per intervenire sull'empowerment… - SkyTG24 : G20, oggi la riunione dei ministri degli Esteri a Matera - Open_gol : La conferenza anti-Isis, la riunione dei ministri degli Esteri del G20, e la cooperazione con la Cina: ecco come è… - Gennaro40900492 : RT @dukana2: Oggi arrivano i delinquenti del #G20 #luridi in #Basilicata a #Matera ??vengono a incassare le mazzette da #Eni #Shell e #Tota… - censore_ : RT @censore_: Oggi, #blinken avrà una colazione di lavoro con l'omologo italiano, o #bibitaro al quale toccherà presiedere a Bari il 1 G20… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 oggi Matera: G20 Oggi il summit Esteri Ieri sera l'accoglienza delle delegazioni al castello svevo di Bari

SCENARIO/ Da Ue e Usa la carta che rende Draghi più forte della sua maggioranza Paradossalmente, però, come ci ricorda l'ex direttore del Sole 24 Ore e oggi editorialista de L a ... Complice anche la Presidenza del G20, ci sono stati in queste settimane appuntamenti internazionali ...

G20, oggi la riunione dei ministri degli Esteri a Matera Sky Tg24 Blinken rassicura Draghi: sostegno dagli Usa per stabilizzare la Libia «Il forte allineamento dei valori» tra Italia e Usa, come la definisce il segretario di Stato americano Antony Blinken, riporta la diplomazia americana ad iniziare da Roma ...

G20: ministri degli Esteri a Matera I ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20 sono presenti oggi a Matera per le ministeriali nell'ambito della presidenza italiana. Due le sessioni di lavoro per i capi della diplomazia: la prima ...

Ieri sera l'accoglienza delle delegazioni al castello svevo di BariParadossalmente, però, come ci ricorda l'ex direttore del Sole 24 Ore eeditorialista de L a ... Complice anche la Presidenza del, ci sono stati in queste settimane appuntamenti internazionali ...«Il forte allineamento dei valori» tra Italia e Usa, come la definisce il segretario di Stato americano Antony Blinken, riporta la diplomazia americana ad iniziare da Roma ...I ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G20 sono presenti oggi a Matera per le ministeriali nell'ambito della presidenza italiana. Due le sessioni di lavoro per i capi della diplomazia: la prima ...