Europei, Svezia - Ucraina 1 - 2: Shevchenko sfiderà l'Inghilterra ai quarti (Di martedì 29 giugno 2021) Continua il sogno di Shevchenko . L' Ucraina batte la Svezia 2 - 1 all'ultimo sussulto dei supplementari con un colpo di testa di Dobvik , mossa vincente di Sheva, che lo aveva fatto entrare pochi ...

