Euro 2020, Inghilterra-Germania 2-0 (Video Highlights): Sterling e Kane mandano ai quarti gli inglesi (Di martedì 29 giugno 2021) L'Inghilterra al Wembley Stadium ha sconfitto 2-0 la Germania e approda ai quarti di finale dove incontrerà sabato 3 luglio allo stadio Olimpico di Roma, la vincente dell'altro ottavo tra Svezia-Ucraina (in campo alle ore 21). Le reti sono state realizzate entrambe nella ripresa: la prima che ha sbloccato il risultato da Sterling al 75?, L'articolo proviene da Webmagazine24.

