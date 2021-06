Covid, un solo contagio a Bergamo. In Lombardia tasso di positività dello 0,3% (Di martedì 29 giugno 2021) Un solo positivo al Covid-19 registrato in provincia di Bergamo, secondo i dati diffusi martedì 29 giugno dalle autorità regionali. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-2). A fronte di 30.085 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi positivi (0,3%). Non si registrano nuovi contagi nelle province di Cremona, Monza e Brianza e Sondrio. Tre i decessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 30.085, totale complessivo: 11.556.788 – i nuovi casi positivi: 98 – in terapia intensiva: 52 (-9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (-2) – i decessi totale complessivo: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Unpositivo al-19 registrato in provincia di, secondo i dati diffusi martedì 29 giugno dalle autorità regionali. Incontinuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9) e nei reparti (-2). A fronte di 30.085 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi positivi (0,3%). Non si registrano nuovi contagi nelle province di Cremona, Monza e Brianza e Sondrio. Tre i decessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 30.085, totale complessivo: 11.556.788 – i nuovi casi positivi: 98 – in terapia intensiva: 52 (-9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (-2) – i decessi totale complessivo: ...

