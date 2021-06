Calciomercato Inter | Martinez primo rebus

(Di martedì 29 giugno 2021) MILANO - A 10 giorni dal ritiro l'unica certezza dell'è Lukaku : potrebbero partire tutti gli altri, ma in compenso è anche pronta l'alternativa, anche se per un modulo diverso da quello di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, chieste informazioni su #Onana - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter, #Ranocchia e #DAmbrosio ancora insieme - DiMarzio : #Bellerin il nome dell'#Inter per il dopo #Hakimi - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

MILANO - A 10 giorni dal ritiro l'unica certezza dell'è Lukaku : potrebbero partire tutti gli altri, ma in compenso è anche pronta l'alternativa, anche se per un modulo diverso da quello di Conte : Raspadori piace, ma in Inzaghi lo adopererebbe in ...MILANO - Mentre Achraf Hakimi si trasferisce al PSG , ecco rinnovati i contratti di D'Ambrosio e Ranocchia (fino al 2022): le riserve di Skriniar , De Vrij e Bastoni . Il terzino marocchino sta ...Perotti al Genoa: la rosa del club ligure potrebbe impreziosirsi con l'esperienza e il talento dell'ex Roma. Sul fronte ...MILANO - Mentre Achraf Hakimi si trasferisce al PSG, ecco rinnovati i contratti di D'Ambrosio e Ranocchia (fino al 2022): le riserve di Skriniar, De Vrij e Bastoni. Il terzino marocchino sta completan ...