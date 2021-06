Wimbledon amara per Tsitsipas e Sinner, fuori all’esordio. Avanti Djokovic e Murray (Di lunedì 28 giugno 2021) Al via oggi il torneo di Wimbledon dopo che l’edizione dello scorso anno non si è disputata a causa della pandemia. Esordio con pioggia che ha fatto accumulare notevoli ritardi sui campi minori; non sul centrale però che, coperto, ha visto l’esordio del numero del mondo e detentore del titolo Novak Djokovic. Il serbo lascia un set per strada contro la wild card inglese Jack Draper, classe 2001, ma passa il turno. fuori immediatamente Stefanos Tsitsipas come lo scorso anno, mentre sir Andy Murray in serata torna a vincere sull’erba di casa dopo un lunghissimo stop. Molte ombre e poche luci per gli italiani ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 giugno 2021) Al via oggi il torneo didopo che l’edizione dello scorso anno non si è disputata a causa della pandemia. Esordio con pioggia che ha fatto accumulare notevoli ritardi sui campi minori; non sul centrale però che, coperto, ha visto l’esordio del numero del mondo e detentore del titolo Novak. Il serbo lascia un set per strada contro la wild card inglese Jack Draper, classe 2001, ma passa il turno.immediatamente Stefanoscome lo scorso anno, mentre sir Andyin serata torna a vincere sull’erba di casa dopo un lunghissimo stop. Molte ombre e poche luci per gli italiani ...

Advertising

gazzettaparma : Wimbledon amara per Sinner, avanza Seppi - Sport_Fair : #Sinner non ce la fa, subito eliminato a #Wimbledon. Splendida vittoria in rimonta invece per #Seppi - paoloangeloRF : Purtroppo invece #Sinner perde subito in 4 set dopo aver vinto il primo “fatica. A trovare continuità su questi cam… - paoloangeloRF : Nooooo “arriva errore col dritto” amara constatazione di @petar68 su Sinner “break che lancia #Fucsovics a servire per il match “ #wimbledon - paoloangeloRF : “Torna a condurre “amara constatazione di @petar68 su #Fucsovics 4-3 quarto set contro Sinner #wimbledon -