William e Harry hanno litigato ai funerali del nonno Si sono urlati contro parole dolorose

(Di lunedì 28 giugno 2021) Non c’è stata tregua tra, neanche aidel. Ad affermarlo è l’esperto reale Robert Lacey, autore di Battle of Brothers, che sarebbe venuto a conoscenza di un retroscena.Se a favore di telecamere i due principistati avvistati chiacchierare in maniera apparentemente serena, una volta entrati nel castello di Windsor avrebbero iniziato subito a litigare.Il racconto è stato fornito a Lacey da un’amica di famiglia, che ha preferito però restare anonima: “Erano rabbiosi più che mai. Si, faccia a faccia, ...

Nella royal family le cose non andrebbero affatto bene. Da settimane parliamo della distanza, che sembra incolmabile, tra il principee il principe. Il primo ormai ha assunto il ruolo di strenuo difensore della Corona contro il secondo, che è diventato lo scudo di Meghan Markle. Le accuse di bullismo rivolte alla ...Spencer: Kristen Stewart come Lady Diana insieme ai piccoli(FOTO e VIDEO) In preparazione per il ruolo, Kristen Stewart ha trascorso molto tempo a fare ricerche su tutto ciò che ...Repentino cambio di programma a Buckingham Palace per l'inaugurazione della statua di Diana Spencer, in programma a Sunken Garden giovedì 1 luglio, nel giorno esatto in cui la principessa avrebbe comp ...Nessuna riconciliazione tra Harry e William durante i funerali del principe Filippo. Anzi, i due avrebbero litigato duramente.