Usa e Israele voltano pagina | l' incontro Blinken - Lapid a Roma

Advertising

IsraelinItaly : Incontro a Roma tra MAE @yairlapid e @SecBlinken. Lapid ha ringraziato gli USA per il sostegno agli sforzi di norma… - EsmeraldaMori1 : RT @mentinfuga: Iraq: attacchi USA contro milizie vicine all’Iran - - CarloneDaniela : RT @Wikileaks_Ita: D'intesa con la Commissione d'inchiesta su #Ustica istituita nel 1988 (8 anni dopo) sono state richieste informazioni ai… - fromeo : Iraq: attacchi USA contro milizie vicine all’Iran - ZitelleArturo : RT @mentinfuga: Iraq: attacchi USA contro milizie vicine all’Iran - -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Israele

e Stati Uniti hanno avviato a Roma una nuova pagina nelle loro relazioni dopo l'era Trump - Netanyahu, una fase di stretta alleanza che ha però aggravato le divisioni sia negliche in. Domenica 27 giugno il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato nella capitale italiana il collega Yair Lapid, capo della diplomazia israeliana (e premier ad alternanza, se ...(...) (it) Il segretario di StatoBlinken in Italia: negoziati in presenza cone PapaVariante Delta in crescita in Australia, Asia, Africa e Sud America e focolai anche in Europa (anche al seguito Euro 2020). Ma da noi estate non contempla varianti.Roma, 28 giu. (askanews) - Usa e Stati Uniti hanno avviato a Roma una nuova pagina nelle loro relazioni dopo l'era Trump-Netanyahu, una fase ...