Ufficiale | Udinese | ceduto Ingelsson all’Hansa Rostock

(Di lunedì 28 giugno 2021) La squadra di Zweite Bundesliga, l’Hansaha ufficializzato l’ingaggio di Svante. Ecco il comunicato: “L’FC Hansaha ingaggiato il centrocampista Svante. Il 23enne svedese si sta trasferendo dall’Calcio, club di prima divisione italiana, e ha firmato un contratto di due anni più opzione”. Ein Schwede für Hansa: Willkommen an Bord, Svante #! #hansa #2liga https://t.co/gzRO2IZhBp — F.C. Hansa(@Hansa) June 28, 2021 Foto: Sito HansaL'articolo proviene da ...

Appese le scarpette al chiodo dopo una lunga carriera da calciatore in serie A con le maglie, tra le altre, di Roma,, Fiorentina e Siena, D'Agostino ha esordito tra i professionisti da ...+ Con un comunicato sul proprio sito, la Vibonese annuncia il rinnovo del ds Condó e l'... tra le altre, di Roma,, Fiorentina e Siena, D'Agostino ha esordito tra i professionisti da ...L'Udinese ha annunciato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista svedese Svante Ingelsson, classe 1998, all'Hansa Rostock, in Germania. Il giocatore era stato ingaggiato il primo luglio de ...L'Udinese ha annunciato la cessione, a titolo definitivo, del centrocampista svedese Svante Ingelsson, classe 1998, all'Hansa Rostock, in Germania. Il giocatore era stato ingaggiato il primo luglio de ...