Truffe vacanze, ecco la guida Airbnb-Polizia postale per non farsi fregare (Di lunedì 28 giugno 2021) L'estate 2021 è alle porte e tra vaccini e Green Pass gli italiani guardano alle vacanze. Secondo i dati di Airbnb, stiamo assistendo ad un ritorno alla villeggiatura: le prenotazioni sono aumentate dal... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 giugno 2021) L'estate 2021 è alle porte e tra vaccini e Green Pass gli italiani guardano alle. Secondo i dati di, stiamo assistendo ad un ritorno alla villeggiatura: le prenotazioni sono aumentate dal...

Advertising

ciaktelesud : PRENOTAZIONI VACANZE: LA GUIDA PER EVITARE LE TRUFFE #Notizie - GazzettaDelSud : Ecco la 'Guida pocket In Vacanza come a casa: prenota e parti in tutta sicurezza'. #turismo #truffe @airbnb_it… - Dr_Angela_March : RT @AnsaSicilia: Truffe vacanze, guida Airbnb-polizia postale per evitarle. Realizzata con Altroconsumo per tutelare i turisti 'fai da te'… - AnsaSicilia : Truffe vacanze, guida Airbnb-polizia postale per evitarle. Realizzata con Altroconsumo per tutelare i turisti 'fai… - TRIESTE_news : Prenotare le vacanze senza incorrere in truffe? Ecco i consigli della Polizia Postale - -