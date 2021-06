Springsteen on Broadway: riparte il tour del Boss (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo due anni di silenzio, riparte da New York il tour di Bruce Springsteen. Il Boss è tornato dal vivo con il suo “Springsteen on Broadway”. Gli organizzatori hanno concesso l’ingesso solo alle persone che hanno ricevuto la vaccinazione contro il coronavirus. Questa decisione ha fatto esplodere la protesta dei no vax fuori dal teatro newyorkese. Springsteen on Broadway: riparte da New York il tour del Boss? Nel leggendario St. James Theatre di New York City è ripartito lo spettacolo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo due anni di silenzio,da New York ildi Bruce. Ilè tornato dal vivo con il suo “on”. Gli organizzatori hanno concesso l’ingesso solo alle persone che hanno ricevuto la vaccinazione contro il coronavirus. Questa decisione ha fatto esplodere la protesta dei no vax fuori dal teatro newyorkese.onda New York ildel? Nel leggendario St. James Theatre di New York City è ripartito lo spettacolo ...

Advertising

zazoomblog : Il BOS nella riapertura di Springsteen on Broadway: 236 spettacoli oltre 113 milioni - #nella #riapertura… - dolcementecaty : RT @rockolpoprock: Bruce Springsteen torna sul palco e parla dell'arresto: 'Trattato come un criminale' - rockolpoprock : Bruce Springsteen torna sul palco e parla dell'arresto: 'Trattato come un criminale' - springsteen1949 : [News]Bruce Springsteen, proteste no vax a Broadway per la prima dello show - Om7018 : RT @BSPinkCadillac: Nuove canzoni, nuove emozioni nel nuovo “Springsteen on Broadway” -