Sondaggi, Fratelli d’Italia supera la Lega: ora è il primo partito. M5s guadagna uno 0,6% nella settimana dello scontro Grillo-Conte (Di lunedì 28 giugno 2021) Giorgia Meloni supera Matteo Salvini e Fratelli d’Italia ora è il primo partito. Almeno secondo l’ultimo Sondaggio di Swg per il Tg La7. Negli ultimi sette giorni Fdi guadagna due decimali e ora è al 20,7%. Nello stesso periodo di tempo, però, il Carroccio di decimali ne perde tre, fermandosi al 20,3%. guadagna poco – uno 0,2% – anche il Pd, che è terzo col 18,8%. Si confermano quarti i 5 stelle col 16.6%, che però nella settimana dell’attacco di Beppe Grillo a Giuseppe Conte (il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Giorgia MeloniMatteo Salvini eora è il. Almeno secondo l’ultimoo di Swg per il Tg La7. Negli ultimi sette giorni Fdidue decimali e ora è al 20,7%. Nello stesso periodo di tempo, però, il Carroccio di decimali ne perde tre, fermandosi al 20,3%.poco – uno 0,2% – anche il Pd, che è terzo col 18,8%. Si confermano quarti i 5 stelle col 16.6%, che peròdell’attacco di Beppea Giuseppe(il ...

