“Questo è un colpo basso, bassissimo…”. Serena Autieri senza parole: prima puntata ed è subito commozione. Che sorpresa! (Di lunedì 28 giugno 2021) Serena Autieri, buona la prima. È iniziato questa mattina, lunedì 28 giugno, il programma “Dedicato” condotto dall’attrice e cantante napoletana. Dopo il simpatico siparietto a Domenica In con Mara Venier, che ha rimproverato Serena per averle ‘rubato’ l’idea, Serena Autieri ha intrattenuto il pubblico di Rai1 con una prima puntata emozionante. E non sono mancati i colpi di scena. Il format prevede che un ospite del mondo dello spettacolo racconti ogni mattina aneddoti e ricordi della sua vita. Poi arriva la dedica di una citazione, uno spezzone di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021), buona la. È iniziato questa mattina, lunedì 28 giugno, il programma “Dedicato” condotto dall’attrice e cantante napoletana. Dopo il simpatico siparietto a Domenica In con Mara Venier, che ha rimproveratoper averle ‘rubato’ l’idea,ha intrattenuto il pubblico di Rai1 con unaemozionante. E non sono mancati i colpi di scena. Il format prevede che un ospite del mondo dello spettacolo racconti ogni mattina aneddoti e ricordi della sua vita. Poi arriva la dedica di una citazione, uno spezzone di un ...

