Pink Floyd, l’ultima volta con Syd Barrett in A Saucerful Of Secrets | Memories (Di lunedì 28 giugno 2021) Quando A Saucerful Of Secrets dei Pink Floyd compare tra i vinili dei negozi di dischi, Syd Barrett non fa più parte del progetto. Una novità che non viene fuori dalla copertina firmata dallo studio Hipgnosis di Storm Thogerson e Aubrey Powell, con i 4 elementi della band riprodotti in miniatura in mezzo a una fantasia psichedelica. Alle registrazioni di A Saucerful Of Secrets dei Pink Floyd, infatti, ha preso parte anche David Gilmour, il nuovo acquisto della band che progressivamente decreta l’allontanamento di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Quando AOfdeicompare tra i vinili dei negozi di dischi, Sydnon fa più parte del progetto. Una novità che non viene fuori dalla copertina firmata dallo studio Hipgnosis di Storm Thogerson e Aubrey Powell, con i 4 elementi della band riprodotti in miniatura in mezzo a una fantasia psichedelica. Alle registrazioni di AOfdei, infatti, ha preso parte anche David Gilmour, il nuovo acquisto della band che progressivamente decreta l’allontanamento di ...

Advertising

Adinoel17 : RT @MatrixMatrix666: ...Il dolore ti rende più forte. La paura ti rende più coraggioso. Il fallimento ti rende migliore. Pink Floyd - Have… - bvrbharrys : .......... non io a dodici anni che ascoltavo i Pink Floyd ma dove vivete - HomoRossi : @SecolodItalia1 E questo sarebbe emaciato? A me sembra più il maiale che i Pink Floyd in THE WALL misero in scena n… - Cherol86 : RT @MatrixMatrix666: ...Il dolore ti rende più forte. La paura ti rende più coraggioso. Il fallimento ti rende migliore. Pink Floyd - Have… - Ros_2912 : RT @MatrixMatrix666: ...Il dolore ti rende più forte. La paura ti rende più coraggioso. Il fallimento ti rende migliore. Pink Floyd - Have… -