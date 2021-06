Perché molti non si toglieranno la mascherina (e nemmeno io) (Di lunedì 28 giugno 2021) Probabilmente deve trattarsi di una sorta di evento post-traumatico. Una specie di interiorizzazione del comportamento. O forse più semplicemente di un’abitudine difficile da perdere. Fatto sta che se ci guardiamo intorno, nel giorno della “liberazione dalla mascherina”, una nutrita schiera di convinti sostenitori del dispositivo di protezione continua ad indossarla. Eppure abbiamo atteso con trepidazione questo momento: l’Italia intera in bianco, contagi e decessi al minimo, numero di vaccinati che continua a salire, ospedali liberi dal Covid e il Governo che autorizza i cittadini a riporre la mascherina nelle tasche quando si è all’aperto (rimane ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Probabilmente deve trattarsi di una sorta di evento post-traumatico. Una specie di interiorizzazione del comportamento. O forse più semplicemente di un’abitudine difficile da perdere. Fatto sta che se ci guardiamo intorno, nel giorno della “liberazione dalla”, una nutrita schiera di convinti sostenitori del dispositivo di protezione continua ad indossarla. Eppure abbiamo atteso con trepidazione questo momento: l’Italia intera in bianco, contagi e decessi al minimo, numero di vaccinati che continua a salire, ospedali liberi dal Covid e il Governo che autorizza i cittadini a riporre lanelle tasche quando si è all’aperto (rimane ...

