Olimpiadi Tokyo 2021 | Tiro con l’arco | Tatiana Andreoli | scheda e palmares

Nome: Tatiana Cognome: Andreoli Luogo e data di nascita: Venaria Reale, 1 gennaio 1999 Disciplina: Tiro con l'arco palmares: 1 oro individuale agli European Games; 1 argento europeo con la squadra; 1 vittoria e 2 podi con la squadra in Coppa del Mondo; 1 oro con la squadra ai Mondiali Giovanili; 2 ori e 4 medaglie agli Europei Giovanili Precedenti alle Olimpiadi: Esordiente Obiettivo a Tokyo 2021: Difficile ambire ad una medaglia nella competizione individuale, anche se nel tabellone a eliminazione diretta può davvero succedere di tutto. La piemontese ...

