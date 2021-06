Napoli, nessun ripensamento su Maksimovic. Non ci sarà rinnovo (Di lunedì 28 giugno 2021) Napoli, nessun rinnovo per Maksimovic Il Napoli sembra non aver avuto ripensamenti per Nikola Maksimovic, che nonostante le notizie delle ultime ore andrà via a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 giugno 2021)perIlsembra non aver avuto ripensamenti per Nikola, che nonostante le notizie delle ultime ore andrà via a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, NIENTE DA FARE ADL HA DECISO, BISGONA RISPARMIARE. DOPO ANNI UN AZZURRO DICE ADDIO, I DETTAGLI >>>>>… - LucianoPipolo : Forse mi sbaglio non ho visto nessun post ufficiale per l'impresa del Basket Napoli, da parte del vice direttore di… - razhartt : @Diego95660399 @Cabbot_ Ma certo, hanno appena spiccato più di 50 misure cautelari ai poliziotti penitenziari di Na… - SMannapoli : @Nonha_stata Nessun delirio di onnipotenza. Sono le stesse regole in tutt'Italia. La differenza è l'elenco dei luog… - KickOff78445325 : News Kick Off su @Lor_Insigne!!Il Giocatore per rispetto del Napoli non accetterá nessun offerta dall'Italia. Ahimè… -