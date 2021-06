Måneskin, il bacio di Damiano e Thomas: «Pari diritti per tutti» (Di lunedì 28 giugno 2021) L’esibizione in Polonia, con tanto di diretta televisiva a suggellarne la natura immortale, è stata per i Måneskin l’occasione di dire e fare altro: di dare un messaggio che potesse valicare i soli confini della musica. «Pari diritti per la comunità Lgbtqia+», ha chiesto la band romana, pubblicando su Instagram un momento particolare del concerto. «Pensiamo che ognuno di noi dovrebbe essere libero di fare tutto questo senza alcuna paura. Pensiamo che ognuno di noi dovrebbe avere la completa libertà di essere chi cavolo vuole», si è letto ancora, a margine di un video breve quanto efficace. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 giugno 2021) L’esibizione in Polonia, con tanto di diretta televisiva a suggellarne la natura immortale, è stata per i Måneskin l’occasione di dire e fare altro: di dare un messaggio che potesse valicare i soli confini della musica. «Pari diritti per la comunità Lgbtqia+», ha chiesto la band romana, pubblicando su Instagram un momento particolare del concerto. «Pensiamo che ognuno di noi dovrebbe essere libero di fare tutto questo senza alcuna paura. Pensiamo che ognuno di noi dovrebbe avere la completa libertà di essere chi cavolo vuole», si è letto ancora, a margine di un video breve quanto efficace.

