M5S | tregua armata Conte-Grillo Il vero nodo è quello del simbolo

(Di martedì 29 giugno 2021) Beppefa un passo indietro oppure sbatte la porta in faccia a Giuseppe? Il tempo dell’attesa per il Movimento cinque stelle non sembra finire mai. Prima si aspettava l’esito dellasa con Rousseau, poi si è atteso il verbo di, con i parlamentari, soprattutto alla Camera, in forte fermento perché, a detta di molti, “tagliati fuori, poco coinvolti... Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte ha replicato a Beppe Grillo chiedendo un voto alsul nuovo statuto, quello ... Insomma, altro che, altro che pace. La guerra tra i due è apertissima e dall'esito incertissimo. ...Beppe indica nuovi orizzonti, ma per declinarli serve il pragmatismo dell'ex premier", Grillo pensa allacon Conte. Di Maio: "Sono certo, ce la faremo", lo sconcerto degli eletti ...Beppe Grillo fa un passo indietro oppure sbatte la porta in faccia a Giuseppe Conte? Il tempo dell’attesa per il Movimento cinque stelle non sembra finire mai. Prima si aspettava l’esito della contesa ...Giuseppe Conte è stato molto chiaro, ribadendo punto per punto le sue richieste e rimandando al voto degli iscritti la decisione sullo statuto. Come ha reagito Beppe?