Legge a tutela delle divise. Salvini appoggia il progetto del Siulp (Di lunedì 28 giugno 2021) Una Legge per difendere chi ci difende. È questo che il sindacato di Polizia Siulp, chiede mediante una raccolta firme, una richiesta che dunque arriva dal popolo, affinché si abbia una Legge a tutela di uomini e donne in divisa che spesso (come successo a Roma Termini) rischiano di finire a processo per aver fatto il proprio dovere e sono di continuo vittime di aggressioni. Questa mattina, il Senatore Matteo Salvini, in visita in Piemonte, si è recato al Gazebo allestito dalla segreteria provinciale Siulp di Torino, apponendo la sua firma e sostenendo pubblicamente il ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 28 giugno 2021) Unaper difendere chi ci difende. È questo che il sindacato di Polizia, chiede mediante una raccolta firme, una richiesta che dunque arriva dal popolo, affinché si abbia unadi uomini e donne in divisa che spesso (come successo a Roma Termini) rischiano di finire a processo per aver fatto il proprio dovere e sono di continuo vittime di aggressioni. Questa mattina, il Senatore Matteo, in visita in Piemonte, si è recato al Gazebo allestito dalla segreteria provincialedi Torino, apponendo la sua firma e sostenendo pubblicamente il ...

Advertising

Antonio_Tajani : 10 anni fa veniva approvata la legge sulle quote di genere. Una legge di civiltà a tutela dell'occupazione femminil… - elenaricci1491 : Salvini sostiene la raccolta firme per una legge a tutela delle forze di polizia - forzearmatenews : Salvini sostiene la raccolta firme per una legge a tutela delle forze di polizia - PiramideRossa : RT @DestinoLara: Serie impressionante d'aggressioni #omofobe a ridosso del #Milano #Pride : c'è chi vuol convincere il Paese che è un probl… - DuccioTessadri : Ormai Zan è diventato il Berizzi dei gay. Ruspa e raspa nei casi di cronaca dando a intendere (non lo dice espressa… -