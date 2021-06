iPhone 13 Pro: ottica ultra grandangolare con autofocus (Di lunedì 28 giugno 2021) Manca ormai sempre meno tempo all’annuncio dei nuovi iPhone 13, che Apple dovrebbe lanciare verso metà settembre e, come di consueto, continuano ad intensificarsi le indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le loro principali caratteristiche hardware ed estetiche. Uno dei più prolifici informatori in tal senso è Ming-Chi Kuo, un analista di mercato che possiamo considerare una fonte decisamente affidabile. Citando fonti di industriali, Kuo prevede che sia iPhone 13? Pro che ?iPhone 13? Pro Max sarebbero dotati di una nuova fotocamera ultra grandangolare con un sistema di messa a fuoco ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) Manca ormai sempre meno tempo all’annuncio dei nuovi13, che Apple dovrebbe lanciare verso metà settembre e, come di consueto, continuano ad intensificarsi le indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le loro principali caratteristiche hardware ed estetiche. Uno dei più prolifici informatori in tal senso è Ming-Chi Kuo, un analista di mercato che possiamo considerare una fonte decisamente affidabile. Citando fonti di industriali, Kuo prevede che sia13? Pro che ?13? Pro Max sarebbero dotati di una nuova fotocameracon un sistema di messa a fuoco ...

simonegarza : Sono abbonato Spotify e Netflix, in casa abbiamo due Mac book pro, e due iPhone , abbonamento immagini in cloud, og… - silvonestore : RT @silvonestore: iPhone XR 64/128 1sim Price:197,000/220,000 iPhone XR 128 2sim Price:225,000 iPhone XS 256 Price:225,000 iPhone XSMAX… - m7llall : @12sfcb iPhone 12 pro max - smartGSM : iPhone 13 Pro contará con lente ultrawide con autofoco - winjeabal : gonna do it, mine that $3000 + macbook pro & iphone 12 pro max uwu -