Il Segreto | anticipazioni dal 28 giugno al 3 luglio | Soledad disperata per Juan

anticipazioni settimanali "Il Segreto", puntate dal 28 giugno al 3 luglio 2021. Che cosa vedremo nelle repliche di questa settimana su Rai 3 alle 12.30? Soledad non sa più come riavvicinarsi a Juan, che non vuole saperne più nulla di lei e considera finita la loro storia. Raimundo sta male, ha avuto un infarto e deve essere operato. Emilia si reca dai Miranar per chiedere il loro aiuto

