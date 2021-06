' GTA 6 uscirà nel 2024 o 2025 e avrà una Vice City moderna e in evoluzione'

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 28 giugno 2021) GTA 6 è uno dei giochi più attesi, con i fan che aspettano con impazienza tutte le informazioni che possono ottenere da Rockstar Games sul prossimo titolo dell'enorme franchise. Sebbene lo studio sia stato silenzioso su GTA 6, ci sono state molte voci e rumor. Molti di questi sono stati discutibili, ma potremmo finalmente avere alcune informazioni credibili sull'attesissimo titolo da una fonte attendibile. Tom Henderson, un leaker affidabile quando si tratta di titoli AAA come Call of Duty e Battlefield, ha rivelato che GTA 6 potrebbe tornare acon una mappa in, un'ambientazionee una ...