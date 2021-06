Grande Fratello Vip 6: dopo Giovanni Ciacci provinato anche un suo amico speciale (Di lunedì 28 giugno 2021) Non solo Giovanni Ciacci provinato per il Grande Fratello Vip 6, ma anche un suo amico speciale, ovvero Mariano Catanzaro. La notizia arriva da Nuovo Tv che afferma, dunque, che i due amici “speciali” potrebbero ritrovarsi a vivere la stessa esperienza nella casa più spiata d’Italia. A proposito di Giovanni Ciacci non ci sono ufficialità sul loro fidanzamento, ma Catanzaro ha affermato sul loro rapporto: Io e Giovanni ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune Definirei il nostro ... Leggi su trashblog (Di lunedì 28 giugno 2021) Non soloper ilVip 6, maun suo, ovvero Mariano Catanzaro. La notizia arriva da Nuovo Tv che afferma, dunque, che i due amici “speciali” potrebbero ritrovarsi a vivere la stessa esperienza nella casa più spiata d’Italia. A proposito dinon ci sono ufficialità sul loro fidanzamento, ma Catanzaro ha affermato sul loro rapporto: Io eci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune Definirei il nostro ...

