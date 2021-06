Francesco Totti e Ilary Blasi a Mosca | le critiche del web

(Di lunedì 28 giugno 2021) Prima vacanza all’estero pere i figli. La famiglia si trova in vacanza asi sono concessi una vacanza acon i tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Si tratta del primo viaggio all’estero dopo la pandemia.sta pubblicando le tappe del viaggio asul suo profilo Instagram e sono tanti i fan che seguono il reportage del viaggio. In particolareha condiviso una foto che la ritrae di ...

Advertising

DiMarzio : #Roma, le parole di Francesco #Totti - rodari279 : @ellev___ Sì, Francesco Totti, Gwyneth Paltrow, il generale Dalla Chiesa, Jovanotti e tanti altri ?? - debernuyalcielo : RT @CarloMazzone795: Il mio caro Francesco racconta alcuni episodi che ci legano, sentire queste belle parole da parte sua nei miei confron… - ZIA__NINA : @Totti Grazie Francesco. - Stefanodibiagi1 : RT @CarloMazzone795: Il mio caro Francesco racconta alcuni episodi che ci legano, sentire queste belle parole da parte sua nei miei confron… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Ilary Blasi evolano in Russia con i figli . La presentatrice 40enne e il marito 44enne, ex capitano della Roma, sono a Mosca e si rilassano con Cristian, il maggiore di 15 anni, e Isabel, la più ...Già a 80 anni d'età, quando prese la licenza Media, gli arrivarono gli auguri dacon tanto di dedica dal campione giallorosso. Un momento da ricordare. E oggi, per il diploma di ...Prima vacanza all’estero per Ilary Blasi e Francesco Totti e i figli. La famiglia si trova in vacanza a Mosca. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono concessi una vacanza a Mosca ...Le dichiarazioni del padre di Roberto Mancini: "Azzurri in ottime mani con mio figlio, ha dato importanza a tutti" ...