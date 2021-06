F1, Helmut Marko: “Non vogliamo commettere l’errore della BMW del 2008, vogliamo vincere quest’anno” (Di lunedì 28 giugno 2021) La domanda che ci si pone è la seguente: fino a che punto la Red Bull porterà continui sviluppi sulla RB16B per contrastare la Mercedes e vincere il titolo iridato? Non è semplice rispondere al quesito. La cosa certa è che la Stella a tre punte, come anche altri team come la Ferrari, abbia incentrato gran parte delle risorse per il progetto 2022, visto che l’anno prossimo ci sarà un cambiamento molto importante delle monoposto in F1 e trovare la quadra sarà fondamentale per un discorso meramente regolamentare. Da questo punto di vista la scuderia di Milton Keynes non intende mollare la presa, vista l’occasione di aggiudicarsi il titolo piloti con Max Verstappen e quello ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) La domanda che ci si pone è la seguente: fino a che punto la Red Bull porterà continui sviluppi sulla RB16B per contrastare la Mercedes eil titolo iridato? Non è semplice rispondere al quesito. La cosa certa è che la Stella a tre punte, come anche altri team come la Ferrari, abbia incentrato gran parte delle risorse per il progetto 2022, visto che l’anno prossimo ci sarà un cambiamento molto importante delle monoposto in F1 e trovare la quadra sarà fondamentale per un discorso meramente regolamentare. Da questo punto di vista la scuderia di Milton Keynes non intende mollare la presa, vista l’occasione di aggiudicarsi il titolo piloti con Max Verstappen e quello ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Helmut Marko: “Non vogliamo commettere l’errore della BMW del 2008, vogliamo vincere quest’anno” - F1inGenerale_ : #F1 | Helmut Marko 'risponde' a Wolff: 'Continueremo a sviluppare la macchina per vincere.' - piccioniovunque : Mai avuto due occhi così spenti povero cristo, sembra che abbia appena fatto una vacanza isolato con Helmut Marko - Mauro_Serafin : RT @francescosegato: Helmut Marko è arrabbiato con Gasly per l’errore di oggi? Può essere sostituito da Lawson o magari da Giovinazzi? #F1… - F1Carcarla : RT @francescosegato: Helmut Marko è arrabbiato con Gasly per l’errore di oggi? Può essere sostituito da Lawson o magari da Giovinazzi? #F1… -