F1, GP Austria 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 2-4 luglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Archiviato il Gran Premio di Stiria, la Formula Uno rimane a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, che concluderà il double header previsto al Red Bull Ring. Ieri Max Verstappen ha ottenuto un perentorio successo che lo ha viepiù lanciato in testa alla classifica iridata, con un vantaggio di 18 punti su Lewis Hamilton. Al contempo la Red Bull ha allungato ulteriormente nel Mondiale costruttori, issandosi a +40 sulla Mercedes, ma in difficoltà come quest’anno nell’era turbo-ibrida. Dal canto suo, la Ferrari è impegnata in una battaglia con la McLaren per la conquista del terzo posto della classifica riservata ai team. Il sesto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Archiviato il Gran Premio di Stiria, la Formula Uno rimane a Spielberg per il Gran Premio d’, che concluderà il double header previsto al Red Bull Ring. Ieri Max Verstappen ha ottenuto un perentorio successo che lo ha viepiù lanciato in testa alla classifica iridata, con un vantaggio di 18 punti su Lewis Hamilton. Al contempo la Red Bull ha allungato ulteriormente nel Mondiale costruttori, issandosi a +40 sulla Mercedes, ma in difficoltà come quest’anno nell’era turbo-ibrida. Dal canto suo, la Ferrari è impegnata in una battaglia con la McLaren per la conquista del terzo posto della classifica riservata ai team. Il sesto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles ...

