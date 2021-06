“COTTO E MANGIATO – IL MENÙ” ARRIVA ECCEZIONALMENTE IN SICILIA (Di lunedì 28 giugno 2021) Inizia oggi alle 12.05 “COTTO e MANGIATO – Il MENÙ” ECCEZIONALMENTE in onda dalla SICILIA con Tessa Gelisio Dal 28 giugno al 25 luglio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Italia 1,alle 12.05, Tessa Gelisio conduce un inedito ciclo di puntate di “COTTO e MANGIATO – Il MENÙ” ECCEZIONALMENTE in onda dalla SICILIA. Inviato speciale lo chef Andrea Mainardi che andrà alla scoperta delle bellezze naturalistiche e di alcuni dei prodotti d’eccellenza dei territori siculi: pistacchi, carrube, olive, grani antichi e molti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Inizia oggi alle 12.05 “– Ilin onda dallacon Tessa Gelisio Dal 28 giugno al 25 luglio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Italia 1,alle 12.05, Tessa Gelisio conduce un inedito ciclo di puntate di “– Ilin onda dalla. Inviato speciale lo chef Andrea Mainardi che andrà alla scoperta delle bellezze naturalistiche e di alcuni dei prodotti d’eccellenza dei territori siculi: pistacchi, carrube, olive, grani antichi e molti ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: “COTTO E MANGIATO – IL MENÙ” arriva eccezionalmente in Sicilia alla scoperta delle eccellenze del terri… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “COTTO E MANGIATO – IL MENÙ” arriva eccezionalmente in Sicilia alla scoperta delle eccellenze del terri… - ElGavaron : @relativman @LegaSalvini Cotto e mangiato (dagli elettori) - LinkaTv : E' iniziato Cotto e mangiato - il menu del su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - iamantuz : @S0FTCHLV3 eh ho mangiato una 'piadina al prosciutto cotto' che in realtà era praticamente una pizza bianca col pro… -