Corriere: quella di Insigne per il tiro a giro è un’ossessione. Meno ghirigori e più concretezza (Di lunedì 28 giugno 2021) Il tiro a giro di Lorenzo Insigne finisce sul Corriere della Sera. Un marchio di fabbrica che è ormai un’ossessione, per il capitano del Napoli, scrive il quotidiano. Qualcosa che rischia di trasformarsi in un limite. E un invito a Lorenzo: Meno ghirigori e più concretezza. Per diventare finalmente un giocatore compiuto. “Il primo tiro è stato suo. Naturalmente con il giro, il marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne. La specialità della casa. Stavolta, però, troppo prevedibile. A volte sembra quasi una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi Lorenzofinisce suldella Sera. Un marchio di fabbrica che è ormai, per il capitano del Napoli, scrive il quotidiano. Qualcosa che rischia di trasformarsi in un limite. E un invito a Lorenzo:e più. Per diventare finalmente un giocatore compiuto. “Il primoè stato suo. Naturalmente con il, il marchio di fabbrica di Lorenzo. La specialità della casa. Stavolta, però, troppo prevedibile. A volte sembra quasi una ...

Advertising

Corriere : Mancini-Vialli, quella grande storia d’amicizia rivelata da un abbraccio speciale - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - elio_vito : Il @Corriere riporta che il #Vaticano ha consegnato una nota al #GovernoDraghi per il #DDLZan. ?? Niente da dire in… - napolista : 'A volte sembra una forzatura. Rischia di essere un limite. Se diventasse concreto negli ultimi sedici metri diven… - Crid19821 : @Corriere Dopo quella ungherese, ecco la variante olandese...???? -