CORRIERE – Napoli, Spalletti sarà accontentato. 5 calciatori in arrivo: Tutti i nomi (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Napoli di Spalletti comincia a prendere forma. Gli azzurri in questa sessione di calciomercato cercano due tasselli da regalare al tecnico di Certaldo, che potrebbero diventare cinque. Priorità assoluta a sinistra, Emerson Palmieri, un mediano, Serge, o due se andasse via Fabian Ruiz: in lizza Doucoure. L’edizione odierna del CORRIERE dello sport, ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato che vedono impegnato il Napoli di alletti e De Laurentiis: DAL TERZINO AL MEDIANO: LE PRIORITÀ DEL Napoli SUL CALCIOMERCATO “Per ora, al Napoli mancano: un sterno basso di sinistra (Emerson ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildicomincia a prendere forma. Gli azzurri in questa sessione di calciomercato cercano due tasselli da regalare al tecnico di Certaldo, che potrebbero diventare cinque. Priorità assoluta a sinistra, Emerson Palmieri, un mediano, Serge, o due se andasse via Fabian Ruiz: in lizza Doucoure. L’edizione odierna deldello sport, ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato che vedono impegnato ildi alletti e De Laurentiis: DAL TERZINO AL MEDIANO: LE PRIORITÀ DELSUL CALCIOMERCATO “Per ora, almancano: un sterno basso di sinistra (Emerson ...

