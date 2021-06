Conte verso la rottura con il M5s (salvo colpi di scena)

(Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Dopo lo scontro della settimana scorsa tra Giuseppee Beppe Grillo la situazione è "molto critica", "burrascosa". Sono le ultime voci dal di dentro che descrivono la situazione nel M5S. Tra il garante e l'ex premier, che ieri si sono sentiti al telefono, non ci sarebbe stata nessuna ricucitura, nonostante il lavoro dei pontieri. L'attesa è per quello che dirà l'ex premier in conferenza stampa.ha convocato un incontro con i giornalisti alle 17,30 al tempi di Adriano a Roma. Chi lo conosce dice che l'avvocato 'non molla': il che va letto in due direzioni: non recede da quello che, nero su bianco, ha scritto nel nuovo statuto e dalla ...

